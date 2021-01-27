Лечить тяжёлые формы ДЦП за счет госсредств предлагает депутат

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Включить лечение тяжёлой формы ДЦП в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) просят депутаты фракции «Ак жол», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По данным Национального генетического Регистра Республики Казахстан ежегодно в Казахстане рождается от 2000 до 3500 детей с врожденной и наследственной патологией. В настоящее время в Казахстане проживает более 92 тысяч детей-инвалидов, в том числе, более 19 тысяч детей с диагнозом ДЦП (детский церебральный паралич)», - отметила мажилисмен Дания Еспаева, озвучивая запрос от группы депутатов в адрес заместителя Премьер-Министра РК Ералы Тугжанова на пленарном заседании палаты.

Депутат продолжила, что ДЦП является одним из самых тяжелых заболеваний у детей и требует постоянных адаптационных методов коррекции движения, психолого-педагогической и социальной помощи. Для родителей этих детей это большое горе, но все они, проявляя мужество, терпение, а также неся большие материальные затраты для лечения, реабилитации, пытаются облегчить их жизнь.

«К сожалению, размер государственных пособий недостаточен и не дает возможность детям с ДЦП, полностью получить весь комплекс лечения, которое включает как консервативные методы, а в некоторых случаях и хирургическое вмешательство», - добавила Дания Еспаева.

Было отмечено, что при обращении родителей в разные инстанции об оказании лечения за счет государственных средств, им отвечают, что данное заболевание (ДЦП) не входит в список гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

В связи с этим депутатская фракция «Ак жол» просит включить лечение тяжёлой формы ДЦП в перечень гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП).



