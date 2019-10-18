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Лечиться в частных клиниках за счет фонда медстрахования можно в Карагандинской области

18 Октября 2019 13:35
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Лечиться в частных клиниках за счет фонда медстрахования можно в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Жители Карагандинской области могут пройти обследование и получить консультацию врача в частных клиниках за счет фонда обязательного медицинского страхования. Об этом рассказали в филиале НАО «Фонд социального медицинского страхования по Карагандинской области», передает МИА «Казинформ».

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Получить направление на обследование или консультацию в частную клинику можно, если в поликлинике по месту прикрепления нет специалиста, чья консультация нужна пациенту или оборудования, необходимого для проведения назначенных анализов.

65 частных клиник региона заключили договоры с Фондом обязательно медицинского страхования. На основании документа они имеют право обслуживать пациентов, прикрепленных к городским поликлиникам и получать оплату из системы ОСМС.

Всего в Карагандинской области 121 медицинское учреждение имеет договоры с фондом медстрахования.

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Ключевые слова: Карагандинская область, Здравоохранение,
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Агата Мухамеджанова

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