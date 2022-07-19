19 Июля 2022 08:58
Лечение в стационарах получают 962 пациента с коронавирусом в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В стационарах находится 962 пациента, на амбулаторном уровне – 8 775 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
На 19 июля лечение от коронавируса продолжают получать 9 737 человек (–9 633+ и 104 КВИ-).
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 20 пациентов,
в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента,
на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1450 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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