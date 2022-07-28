28 Июля 2022 07:15

Лечение сахарного диабета и ожирения усовершенствуют в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство здравоохранения РК и фармгигант Novo Nordisk договорились о сотрудничестве по усовершенствованию лечения сахарного диабета и ожирения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

С участием министра здравоохранения Ажар Гиният 27 июля подписан меморандум о взаимопонимании между Минздравом и представительством ведущего мирового производителя фармацевтической продукции ТОО «Ново Нордиск Казахстан» по вопросам партнерства в лечении социально-значимых неинфекционных заболеваний.

​Датская компания Novo Nordisk с момента ее основания специализируется на производстве инсулина и ряде других препаратов, таких как «Оземпик», «Виктоза», предназначенных для лечения диабета, ожирения и других хронических заболеваний.

Генеральный менеджер региона развивающихся стран СНГ, ТОО «Ново-Нордиск Казахстан» Али Бенги выразил готовность оказать всесторонюю поддержку в полной и качественной реализации запланированных мероприятий.

Согласно меморандуму стороны нацелены развивать двухстороннее сотрудничество в нескольких направлениях, а именно: развитии отечественного производства лекарственных средств; укреплении кадрового потенциала с целью совершенствования оказания качественной медицинской помощи путем реализации проектов по непрерывному медицинскому образованию в области диабета и ожирения; ​наращивании научного и исследовательского потенциала; ​повышении качества лечения для пациентов с сахарным диабетом и ожирением путем обеспечения более раннего доступа данных групп к инновационным методам терапии лечения.

​К примеру, компания Novo Nordisk предоставит казахстанским специалистам, занимающихся вопросами профилактики и лечения ожирения, доступ к обучению по программе «Global Obesity clinics programme». Также компания планирует изучить возможность осуществления поставки на казахстанский рынок активной фармацевтической субстанции для дальнейшего налаживания производства препаратов человеческих инсулинов казахстанскими фармацевтическими предприятиями.

По данным Всемирной федерации диабета (IDF), глобальная распространенность сахарного диабета в 2021 году составила 10,5% (573 млн человек) и прогнозируется увеличение до 11,3% к 2030 и 12,2% к 2045 году (783 млн человек).

В Казахстане, согласно проведенному исследованию «Бремя диабета для Республики Казахстан», число пациентов, страдающих данным заболеванием, составляет 383 тыс. и неуклонно растет.

Фото : gov.kz











