Лечение родниковой водой практикуют в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Уникальный способ лечения множества болезней с помощью минеральной воды из природного источника начали практиковать в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Жамбылская земля богата целебными родниками, насыщенными минералами и микроэлементами, дающими здоровье и долголетие, - поясняет врач-терапевт высшей категории Нурбобек Абдраимов. - Издавна водами этих родников наши предки поправляли здоровье, лечились, омолаживались».

Минеральная родниковая вода жамбылского региона прошла все необходимые лабораторные анализы и проверки. По заключению НИИ кардиологии и внутренних болезней Министерства здравоохранения РК, жамбылская вода превосходит известные лечебно-столовые воды, такие как «Сарыагаш» и «Боржоми», находясь на уровне лечебной воды «Нарзан».

Родниковая минеральная вода из таразского центра обладает целительными свойствами и способна эффективно воздействовать на организм человека. Ею можно лечить заболевания сердечно-сосудистой системы, высокое давление, диабет, артриты, дерматиты, язвы желудка, депрессивные состояния, гинекологические заболевания и даже бесплодие.

Вода этого уникального родника впадает в озеро Аулиеколь, известное своими лечебными грязями. Родниковая вода обладает уникальным составом, она содержит более 30-ти минералов и микроэлементов. Это магний, кальций, йод, кремниевая кислота, калий, натрий, гидросульфиты, фтор, серебро, медь. Ее пьют и принимают ванны.

О лечении минеральной водой врач Нурбобек Абдраимов, работающий в таразском центре лечения минеральной водой, знает не понаслышке. Еще его дед, проживавший рядом с уникальным родником, лечился целебной водой и исцелял местных сельчан.

«Купание в минеральной и термальной воде - популярный метод лечения в европейских санаториях. Исследования показывают, что минеральная ванна улучшает приток крови к внутренним органам, ускоряет обмен веществ, улучшает иммунную систему, способствует заживлению ран и уменьшает чувствительность к холоду. Тепло, которое поглощается организмом, расширяет поверхностные сосуды кожи и увеличивает кровообращение в один – два раза больше, чем пресная вода. Наличие в минеральной воде солей обусловливает их лечебное действие. Соли осаждаются тончайшим слоем на поверхности тела, и уже во время процедуры вызывают раздражение кожных рецепторов. Ионы попадают в ткани и кровь, влияя на функцию органов и систем», - утверждает врач.

Результаты лабораторных анализов показывают, что жамбылская минеральная вода является слабощелочной, имеет высокое содержание сульфатов, натрия, магния, кальция и кремниевой кислоты.

«Кремниевая кислота – эффективное болеутоляющее, выводит вредные токсины, - отмечает спикер. - Лечит кожные заболевания, травмы. Гидрокарбонат снижает избыток кислоты в желудке, лечит изжогу, гастрит, камни в почках и мочевом пузыре, диабет, подагру, снижает холестерин и уровень сахара. Магний – натуральный антистресс, делает мышцы гибкими и эластичными, кожу гладкой, уменьшает эффект старения. Натрий помогает пищеварению, уменьшает окисление белков и всасывание глюкозы.

Кальций поддерживает мышечную силу и возбудимость, участвует в процессе свертывания крови, активирует некоторые ферменты и гормоны. Йод – очень важный элемент для регулирования содержания жидкости в теле».

Спикер отмечает, что все эти минералы и компоненты хорошо усваиваются в организме человека. Вода с такими элементами положительно влияет на организм, является эффективной профилактикой и лечением при многих заболеваниях.