Лечение ретинобластомы у детей начали проводить в Казахстане

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Научном центре педиатрии и детской хирургии впервые в Центральной Азии начали проведение высокотехнологичного органосохранного лечения селективной интраартериальной химиотерапии ретинобластомы, позволяющее сохранить зрение, передает корреспондент МИА «Казинформ»

Ретинобластома составляет 90% среди внутриглазных новообразований у детей и характеризуется высокой злокачественностью. Ретинобластома характеризуется агрессивным течением с заполнением всего глазного яблока опухолевой тканью, прорастанием в зрительный нерв, орбиту, головной мозг. Опухоль представляет угрозу не только в виде утраты зрения, но и в виде высокой смертности вследствие метастазирования и развития вторых злокачественных новообразований в других органах. Ежегодно в мире диагностируется 8100 новых случаев ретинобластомы, из них 570-810 случаев при рождении.

Ежегодно в Республике Казахстан выявляется 20-25 новых случаев ретинобластомы. С 2015 года все пациенты с ретинобластомой получают лечение в Научном центре педиатрии и детской хирургии. Совместно с Казахским НИИ глазных болезней в центре внедрены такие органосохранные методы лечения, как лазерная транспупиллярная термотерапия, интравитреальная химиотерапия, криодеструкция, теперь и селективная интраартериальная химиотерапия (СИАХТ).

«Для проведения операций в центре существуют все условия - специальное медицинское оборудование, аппаратура и подготовленные специалисты. К этому дню мы шли пять лет. Это уникальное событие для нас и для родителей. Впервые в Казахстане начата органосохраняющая операция СИАХТ. В ноябре 2016 года было подана заявка на рассмотрение новой технологии СИАХТ при ретинобластоме. Из-за пандемии клинический протокол утверждён только 25 августа 2021 года. За это время мы провели два мастер-класса, прооперировано 12 детей», - рассказала врач-офтальмолог НЦПДХ Елена Тян.

Селективная интраартериальная химиотерапия за 15 лет применения в США и странах Европы и 10 лет применения в России показала высокую эффективность, позволяет сохранить глаз, как орган, и даже зрение. В США за годы применения химиотерапии количество операций по удалению глазного яблока сократилось с 95% до 8%.

«Родители детей с ретинобластомой, стремясь сохранить глаза, ранее выезжали зарубеж, за счет зарубежной квоты или собственных средств. Теперь у казахстанцев есть возможность получить все виды органосохранного лечения ретинобластомы бесплатно за счет гарантированного объема бесплатной медицинской помощи»,- добавила врач.