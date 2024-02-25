Лечение редкой болезни Меньера стало доступно в рамках ОСМС в Астане

В Многопрофильной городской больнице №1 столицы с 2019 года успешно проведены уже более 30 уникальных операций по лечению редкой болезни Меньера. А недавно прооперирован еще один пациент в рамках системы ОСМС, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования».

Болезнь Меньера – это редкое, тяжело диагностируемое заболевание внутреннего уха, которое проявляется внезапными, резкими приступами головокружения, тошноты, рвоты и потери слуха в течение нескольких часов. Симптомы болезни Меньера могут быть очень изнурительными, делая жизнь человека практически невыносимой, переходя от эпизодических случаев к постоянным.

Заболевание характеризуется гидропсом лабиринта (внутреннего уха) – увеличением жидкости эндолимфы, что вызывает симптомы из-за повышения внутреннего давления. Этиология болезни доподлинно неизвестна, медицинское сообщество разделено на несколько теорий по причине возникновения болезни Меньера.

До недавних пор в Казахстане заболевание лечили только амбулаторно. Первая операция проведена в августе 2019 года в стенах городской больницы №1. Первая прооперированная пациентка с диагнозом страдала от симптомов заболевания на протяжении многих лет, прибегая к неврологическому, оториноларингологическому амбулаторному лечению в надежде снизить приступы, которые со временем приобрели постоянный, хронический характер.

- Буквально через три часа после операции мы подошли к пациенту и первое, что она почувствовала - значительное снижение головокружений. На следующий день она уже смогла самостоятельно встать, а через двое суток перемещаться по палате. В наши дни это активный человек, который вернул себе качество жизни. Это прекрасный результат, учитывая то, что до операции пациент не могла даже самостоятельно передвигаться из-за постоянного головокружения, - рассказал Адиль Мустафин, доцент кафедры ЛОР болезней МУА, кандидат медицинских наук.

12 февраля 2024 года прооперирован еще одна пациентка. Меруерт диагностировано заболевание несколько лет назад, получала консервативную терапию, которая не приводила к долгосрочному положительному результату.

- Около семи лет меня беспокоили шумы в ухе, падала при ходьбе, тошнота и рвота. На фоне болезни у меня произошло снижение слуха, развилась тугоухость второй степени. Меня направили в больницу по порталу «Бюро госпитализации» из поликлиники. После операции чувствую себя намного лучше, появилась ясность, - поделилась Меруерт.

Операция проведена в рамках ОСМС совместно с врачом-ординатором ЛОР центра МГБ №1 Диной Абильтаевой – вскрытие и дренирование эндолимфатического мешка с установкой дренажа в целях снижения давления во внутреннем ухе. На следующий день пациенту стало значительно лучше.