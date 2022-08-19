Jibek Joly
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение
Лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 21 тыс. 514 человек
19 Августа 2022 09:56

Лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 21 тыс. 514 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 19 августа лечение от КВИ продолжают получать 21 тыс. 514 человек (–21 209+ и 305 КВИ-), из них в стационарах находится – 918 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 тыс. 596 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – три пациента, на аппарате ИВЛ – четыре пациента.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки зарегистрирован 951 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, 1 тыс. 338 человек выздоровели от КВИ.


Новости по теме
Более 17 тыс. казахстанцев лечатся от коронавируса
230 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
17 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
Читайте также
Более 400 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
230 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
17 пациентов с КВИ находятся в тяжелом состоянии – Минздрав РК
Выздоровели за сутки от коронавируса в Казахстане 645 человек
228 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане за сутки
Минздрав РК: 18 пациентов с КВИ - в тяжелом состоянии
Выздоровели от ковида 1037 человек в Казахстане
Коронавирусом заболели 445 человек в Казахстане
Новости партнеров
Популярное
1 БелАЗ раздавил автомобиль с пятью пассажирами в Карагандинской области
2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
3 Сделавшего ложное сообщение о потере ориентира в камышах нашли в Атырау
4 Девятиклассник выдал полицейским электрошокер в Караганде
5 Праздничный концерт в честь Дня Конституции состоялся в Нур-Султане

Лента новостей

Тенденции
Санат Кушкумбаев
Каспий является объединяющим мостом для Казахстана и Азербайджана
Еркин Тукумов
Общество должно взять за основу принцип нулевой терпимости к любому проявлению насилия
Архив