26 Июля 2022 07:52

Лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 19 тыс. 571 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 26 июля лечение от КВИ продолжают получать 19 тыс. 571 человек (–19 421+ и 150 КВИ-), из них в стационарах находится – 1 тыс. 472 пациента, на амбулаторном уровне – 18 тыс. 099 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 33 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 12 пациентов, на аппарате ИВЛ – шесть пациентов.