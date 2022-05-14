14 Мая 2022 11:27

Лечение от КВИ в Казахстане получает 561 человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 14 мая лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 561 человек (–227+ и 334 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находится 51 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 510 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 11 пациентов, на аппарате ИВЛ – два пациента.



