12:21
14 Мая 2022 11:27
Лечение от КВИ в Казахстане получает 561 человек
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 14 мая лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 561 человек (–227+ и 334 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В стационарах находится 51 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 510 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 11 пациентов, на аппарате ИВЛ – два пациента.
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