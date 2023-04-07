Лечение от КВИ продолжают получать более 1800 казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 7 апреля лечение от коронавирусной инфекции и ковидной пневмонии в Казахстане продолжают получать 1 801 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Среди получающих лечение 1 627 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией, 174 пациента с ковидной пневмонией. Из них в стационарах находится 174 пациента, на амбулаторном уровне – 1 627 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 4 пациентов.

Как сообщалось ранее, за сутки количество заболевших коронавирусом в Казахстане составило 52 человека, еще один заболел ковидной пневмонией.