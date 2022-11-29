Лечение от КВИ продолжают получать 987 казахстанцев

29 Ноября 2022, 08:04

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 29 ноября лечение от КВИ продолжают получать 987 человек (–847+ и 140 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

В стационарах находятся 161 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 826 человек. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – восемь пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – два пациентa, на аппарате ИВЛ – один пациент.