Лечение от КВИ продолжают получать 2 тысячи 523 казахстанца

23 Декабря 2022, 08:51

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 23 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 523 человека (–2 399+ и 124 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В стационарах находятся 333 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 2 190 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациента, на аппарате ИВЛ – два пациента.

Ранее сообщалось, что коронавирус выявили у 271 казахстанца за сутки. По состоянию на 23 декабря 2022 года первым компонентом против КВИ в Казахстане провакцинировано 10 млн 854 тысячи 663 человека, вторым компонентом – 10 млн 619 тысяч 826 человек. Ревакцинировано – 5 млн 720 тысяч 317 казахстанцев.