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Лечение от КВИ продолжают получать 2 тысячи 414 казахстанцев

22 Декабря 2022, 08:37
Лечение от КВИ продолжают получать 2 тысячи 414 казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 22 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 414 человек (–2 291+ и 123 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В стационарах находятся 311 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 2 103 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – девять пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – пять пациентов, на аппарате ИВЛ – два пациента.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заболели 282 казахстанца за сутки.


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