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Лечение от КВИ продолжают получать 2 тысячи 215 казахстанцев

19 Декабря 2022, 08:01
Лечение от КВИ продолжают получать 2 тысячи 215 казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 19 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 215 человек (–2 109+ и 106 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В стационарах находятся 328 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 1 887 пациентов

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – одиннадцать пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациента, на аппарате ИВЛ – один пациент.


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