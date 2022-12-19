Лечение от КВИ продолжают получать 2 тысячи 215 казахстанцев

19 Декабря 2022, 08:01

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 19 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 215 человек (–2 109+ и 106 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В стационарах находятся 328 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 1 887 пациентов

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – одиннадцать пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациента, на аппарате ИВЛ – один пациент.