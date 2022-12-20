Лечение от КВИ продолжают получать 2 тысячи 162 казахстанца

20 Декабря 2022, 08:03

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 20 декабря лечение от КВИ продолжают получать 2 162 человека (–2 061+ и 101 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В стационарах находятся 339 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 1 823 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 17 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациента, на аппарате ИВЛ – два пациента.