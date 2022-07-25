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Лечение от КВИ продолжают получать 18 тыс. 962 казахстанца
25 Июля 2022 07:59

Лечение от КВИ продолжают получать 18 тыс. 962 казахстанца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 25 июля лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 18 тыс. 962 человека (–18 796 КВИ+ и 166 КВИ-), из них в стационарах находится – 1 тыс. 280 пациентов, на амбулаторном уровне – 17 тыс. 682 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 32 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – семь пациентов, на аппарате ИВЛ – пять пациентов.


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