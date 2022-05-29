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Лечение от КВИ продолжают получать 154 казахстанца
29 Мая 2022 10:55

Лечение от КВИ продолжают получать 154 казахстанца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 29 мая лечение от КВИ продолжают получать 154 человека (–94+ и 60 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из них в стационарах находится 50 пациентов, лечатся на амбулаторном уровне 104 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что восемь человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки.

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