11:47
29 Мая 2022 10:55
Лечение от КВИ продолжают получать 154 казахстанца
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 29 мая лечение от КВИ продолжают получать 154 человека (–94+ и 60 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Из них в стационарах находится 50 пациентов, лечатся на амбулаторном уровне 104 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии.
Ранее сообщалось, что восемь человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки.
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