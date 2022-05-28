13:05
28 Мая 2022 12:26
Лечение от КВИ продолжают получать 149 казахстанцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 28 мая лечение от КВИ продолжают получать 149 человек (–96+ и 53 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Из них в стационарах находится 50 пациентов, лечатся на амбулаторном уровне 99 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- шесть пациентов находятся в тяжелом состоянии, один пациент – на аппарате ИВЛ.
Ранее сообщалось, что девять человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки и семь казахстанцев выздоровели.
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