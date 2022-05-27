Qazaq TV
KazTube
Телерадиокомпания Президента Казахстана
Лечение от КВИ продолжают получать 140 казахстанцев
27 Мая 2022 09:21

Лечение от КВИ продолжают получать 140 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 27 мая лечение от КВИ продолжают получать 140 человек (–94+ и 46 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из них в стационарах находится 50 пациентов, лечатся на амбулаторном уровне 90 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- пять пациентов находятся в тяжелом состоянии, один пациент – на аппарате ИВЛ.


Читайте также
Полностью вакцинировались от КВИ 9 276 419 казахстанцев
Отстранить от дела судью попросили адвокаты Елжана Биртанова
Строительство многопрофильной больницы не будет заморожено – аким СКО
Разработанный казахстанскими учеными гидрогель начали применять при операциях
Защита экс-министра Елжана Биртанова попросила отстранить прокуроров
Шесть случаев оспы обезьян зарегистрировано в Бельгии
Более 1 млн казахстанцев полностью привились вакциной Pfizer
Пять человек заболели и двое выздоровели от КВИ в Казахстане за сутки

Лента новостей

Архив