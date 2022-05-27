27 Мая 2022 09:21

Лечение от КВИ продолжают получать 140 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 27 мая лечение от КВИ продолжают получать 140 человек (–94+ и 46 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из них в стационарах находится 50 пациентов, лечатся на амбулаторном уровне 90 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- пять пациентов находятся в тяжелом состоянии, один пациент – на аппарате ИВЛ.