09:43
27 Мая 2022 09:21
Лечение от КВИ продолжают получать 140 казахстанцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 27 мая лечение от КВИ продолжают получать 140 человек (–94+ и 46 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Из них в стационарах находится 50 пациентов, лечатся на амбулаторном уровне 90 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- пять пациентов находятся в тяжелом состоянии, один пациент – на аппарате ИВЛ.
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