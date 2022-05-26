26 Мая 2022 08:27

Лечение от КВИ продолжают получать 139 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 26 мая лечение от КВИ продолжают получать 139 человек (–92+ и 47 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из них в стационарах находятся 47 пациентов, на амбулаторном уровне – 92 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- пять пациентов находятся в тяжелом состоянии, один пациент – на аппарате ИВЛ.