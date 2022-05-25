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Лечение от КВИ продолжают получать 133 казахстанца
25 Мая 2022 09:02

Лечение от КВИ продолжают получать 133 казахстанца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 25 мая лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 133 человека (–89+ и 44 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из них в стационарах находятся 47 пациентов, на амбулаторном уровне – 81 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- четыре пациента находятся в тяжелом состоянии, один пациент – на аппарате ИВЛ.


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