24 Мая 2022 08:43

Лечение от КВИ продолжают получать 128 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 24 мая лечение от КВИ продолжают получать 128 человек (–83+ и 45 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из них в стационарах находятся 47 пациентов, на амбулаторном уровне – 81 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- четыре пациента находятся в тяжелом состоянии, один пациент – на аппарате ИВЛ.