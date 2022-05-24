10:13
24 Мая 2022 08:43
Лечение от КВИ продолжают получать 128 казахстанцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 24 мая лечение от КВИ продолжают получать 128 человек (–83+ и 45 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
Из них в стационарах находятся 47 пациентов, на амбулаторном уровне – 81 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- четыре пациента находятся в тяжелом состоянии, один пациент – на аппарате ИВЛ.
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