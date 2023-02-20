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Лечение от КВИ продолжают получать 1 664 казахстанца

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
20 Февраля 2023, 08:11
Лечение от КВИ продолжают получать 1 664 казахстанца

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 20 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 664 человека (–1 489+ и 175 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В стационарах находится 112 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 1 552 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – четыре пациента, в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациентa, на аппарате ИВЛ – один пациент.

Ранее сообщалось, что 40 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки.


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