Лечение от КВИ продолжают получать 1 637 казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 30 января лечение от КВИ продолжают получать 1 637 человек (–1 494+ и 143 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В стационарах находятся 111 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 1 526 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – шесть пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – один пациент, на аппарате ИВЛ – один пациент.