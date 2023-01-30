Лечение от КВИ продолжают получать 1 637 казахстанцев
30 Января 2023, 08:11
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 30 января лечение от КВИ продолжают получать 1 637 человек (–1 494+ и 143 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
В стационарах находятся 111 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 1 526 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – шесть пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – один пациент, на аппарате ИВЛ – один пациент.
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