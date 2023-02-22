Лечение от КВИ продолжают получать 1 612 казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 22 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 612 человек (–1 447+ и 165 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В стационарах находится 115 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 1 497 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – два пациента, в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациентa, на аппарате ИВЛ – один пациент.

Ранее сообщалось, что 90 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки.