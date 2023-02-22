Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Лечение от КВИ продолжают получать 1 612 казахстанцев

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
22 Февраля 2023, 08:28
Лечение от КВИ продолжают получать 1 612 казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 22 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 612 человек (–1 447+ и 165 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В стационарах находится 115 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 1 497 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – два пациента, в состоянии крайней степени тяжести – четыре пациентa, на аппарате ИВЛ – один пациент.

Ранее сообщалось, что 90 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки.


Минздрав РК   Здравоохранение   Коронавирус в РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Штормовая погода ожидается в столице и 12 регионах Казахстана 26 мая
Штормовая погода ожидается в столице и 12 регионах Казахстана 26 мая
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов
113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Какие больницы и поликлиники построят в Астане
Какие больницы и поликлиники построят в Астане