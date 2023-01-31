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Лечение от КВИ продолжают получать 1 598 казахстанцев

31 Января 2023, 08:57
Лечение от КВИ продолжают получать 1 598 казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 31 января лечение от КВИ продолжают получать 1 598 человек (–1 454+ и 144 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В стационарах находятся 111 пациентов, на амбулаторном уровне лечатся 1 481 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – восемь пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – один пациент, на аппарате ИВЛ – один пациент.

Ранее сообщалось, что 46 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки.


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