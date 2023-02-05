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Лечение от КВИ продолжают получать 1 571 казахстанец

5 Февраля 2023, 11:14
Лечение от КВИ продолжают получать 1 571 казахстанец

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 5 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 571 человек (–1 418+ и 153 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В стационарах находится 121 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 1 450 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – семь пациентов.

Ранее сообщалось, что 27 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки.


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