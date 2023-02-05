Лечение от КВИ продолжают получать 1 571 казахстанец
5 Февраля 2023, 11:14
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 5 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 571 человек (–1 418+ и 153 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.
В стационарах находится 121 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 1 450 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – семь пациентов.
Ранее сообщалось, что 27 человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки.
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