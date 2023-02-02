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Лечение от КВИ продолжают получать 1 565 казахстанцев

2 Февраля 2023, 09:12
Лечение от КВИ продолжают получать 1 565 казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 2 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 565 человек (–1 416+ и 149 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В стационарах находится 121 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 1 444 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – шесть пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – один пациент, на аппарате ИВЛ – один пациент.

Ранее сообщалось, что 62 человека заболели коронавирусом в Казахстане за сутки.


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