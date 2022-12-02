НОВОСТИ ПО ТЕМЕ ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ
Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Лечение от КВИ продолжают получать 1 205 казахстанцев

2 Декабря 2022, 08:34
Лечение от КВИ продолжают получать 1 205 казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 2 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 205 человек (–1 023+ и 182 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В стационарах находятся 172 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 1 033 человека. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – восемь пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – два пациента, на аппарате ИВЛ – два пациента.


Теги:
Новости по теме
Каких врачей не хватает в районе Биржан сал Акмолинской области
Поликлинику на 250 мест построят в пригороде Костаная в 2023 году
Два медобъекта ввели в эксплуатацию в Целиноградском районе Акмолинской области
Читайте также
Каких врачей не хватает в районе Биржан сал Акмолинской области
Поликлинику на 250 мест построят в пригороде Костаная в 2023 году
Два медобъекта ввели в эксплуатацию в Целиноградском районе Акмолинской области
Казахстан получил 210 тысяч доз вакцины Pfizer против КВИ
Вводить ковидные ограничения в Казахстане не планируется - глава Минздрава
Новый штамм коронавируса «цербер» характеризуется легким течением - Ажар Гиният
Авария в Экибастузе: О ситуации с больницами и пациентами в городе рассказала Ажар Гиният
Почти 15 тысяч человек обратились за медпомощью из-за ОРВИ в СКО
Новости партнеров
Популярное
1 Проблема родилась не за один день - экс-аким Экибастуза об аварии на ТЭЦ
2 Как прошел первый рабочий день нового акима СКО
3 Ермек Маржикпаев назначен акимом Акмолинской области
4 Оценка будет дана в рамках уголовного дела – Роман Скляр об аварии на Экибастузской ТЭЦ
5 Нариман Турегалиев назначен акимом Западно-Казахстанской области

Лента новостей