Лечение от КВИ продолжают получать 1 205 казахстанцев

2 Декабря 2022, 08:34

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 2 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1 205 человек (–1 023+ и 182 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

В стационарах находятся 172 пациента, на амбулаторном уровне лечатся 1 033 человека. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – восемь пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – два пациента, на аппарате ИВЛ – два пациента.