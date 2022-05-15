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Лечение от КВИ получают 228 казахстанцев
15 Мая 2022 12:00

Лечение от КВИ получают 228 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 228 человек (–86+ и 142 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В стационарах находится 51 пациент, на амбулаторном уровне лечатся 177 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 11 пациентов, на аппарате ИВЛ – два пациента.


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