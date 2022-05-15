15 Мая 2022 12:00

Лечение от КВИ получают 228 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 228 человек (–86+ и 142 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.