Лечение от ковида продолжают получать 828 казахстанцев

14 Ноября 2022, 08:39

14 Ноября 2022, 08:39

Лечение от ковида продолжают получать 828 казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане на 14 ноября лечение от КВИ продолжают получать 828 человек (–666+ и 162 КВИ-), из них в стационарах находятся 79 пациентов, на амбулаторном уровне – 749 пациентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

«Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa, на аппарате ИВЛ – 2 пациента», - говорится в сообщении министерства.