Лечение от ковида продолжают получать 828 казахстанцев
14 Ноября 2022, 08:39
14 Ноября 2022, 08:39
Лечение от ковида продолжают получать 828 казахстанцев
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане на 14 ноября лечение от КВИ продолжают получать 828 человек (–666+ и 162 КВИ-), из них в стационарах находятся 79 пациентов, на амбулаторном уровне – 749 пациентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.
«Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 7 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa, на аппарате ИВЛ – 2 пациента», - говорится в сообщении министерства.
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