4 Июня 2022 10:51

Лечение от ковида получают 135 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 4 июня лечение от КВИ продолжают получать 135 человек (–88+ и 47 КВИ-), из них в стационарах находятся 43 пациента, на амбулаторном уровне – 92 пациентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- 7 пациентов находятся в тяжелом состоянии.