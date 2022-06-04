12:12
4 Июня 2022 10:51
Лечение от ковида получают 135 казахстанцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 4 июня лечение от КВИ продолжают получать 135 человек (–88+ и 47 КВИ-), из них в стационарах находятся 43 пациента, на амбулаторном уровне – 92 пациентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- 7 пациентов находятся в тяжелом состоянии.
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