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Лечение от коронавируса продолжают получать 728 казахстанцев

15 Ноября 2022, 09:19
Лечение от коронавируса продолжают получать 728 казахстанцев
15 Ноября 2022, 09:19

Лечение от коронавируса продолжают получать 728 казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане на 15 ноября лечение от КВИ продолжают получать 728 человек (–573+ и 155 КВИ-), из них в стационарах находятся 89 пациентов, на амбулаторном уровне – 639 пациентов. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 8 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 2 пациентa, на аппарате ИВЛ – 2 пациентa.


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