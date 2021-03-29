РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:56, 29 Март 2021 | GMT +6

    Лечение от коронавируса продолжают получать 23 797 человек – Минздрав РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 29 марта лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 23 797 человек (21 691 КВИ+ и 2 106 КВИ-), из них в стационарах находятся 8 102 пациента, на амбулаторном уровне – 15 695 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

    Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 351 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 79 пациентов; на аппарате ИВЛ – 43 пациента.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Общество Статистика Минздрав РК
    Сейчас читают
    04:04, 03 Октябрь 2023
    Бизнес-империя Трампа под ударом: в Нью-Йорке начался процесс о мошенничестве семьи экс-президента США
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!