Лечение от коронавируса продолжают получать 23 797 человек – Минздрав РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 29 марта лечение от коронавирусной инфекции в Казахстане продолжают получать 23 797 человек (21 691 КВИ+ и 2 106 КВИ-), из них в стационарах находятся 8 102 пациента, на амбулаторном уровне – 15 695 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Министерства здравоохранения РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 351 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 79 пациентов; на аппарате ИВЛ – 43 пациента.