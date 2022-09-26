Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Здравоохранение

Лечение от коронавируса продолжают получать 2286 казахстанцев

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
26 Сентября 2022, 08:44
Лечение от коронавируса продолжают получать 2286 казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 26 сентября лечение от КВИ продолжают получать 2 тыс. 286 человек (–2 161+ и 125 КВИ-), из них в стационарах находится – 131 пациент, на амбулаторном уровне – 2 155 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – два пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – шесть пациентов, на аппарате ИВЛ – два пациента.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки зарегистрирован 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане, более 880 казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки.


Здравоохранение   Коронавирус в РК  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Штормовая погода ожидается в столице и 12 регионах Казахстана 26 мая
Штормовая погода ожидается в столице и 12 регионах Казахстана 26 мая
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
Суд в Атырау оправдал экс-директора АНПЗ Шухрата Данбая, обвиняемого в нанесении крупного ущерба предприятию
113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов
113 лиц привлекли к ответственности за неосвоение бюджета при реализации нацпроектов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Для обеспечения безопасности труда необходимо создать единую информационную систему - Алтай Кульгинов
Какие больницы и поликлиники построят в Астане
Какие больницы и поликлиники построят в Астане