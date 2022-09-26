Лечение от коронавируса продолжают получать 2286 казахстанцев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На 26 сентября лечение от КВИ продолжают получать 2 тыс. 286 человек (–2 161+ и 125 КВИ-), из них в стационарах находится – 131 пациент, на амбулаторном уровне – 2 155 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – два пациентa, в состоянии крайней степени тяжести – шесть пациентов, на аппарате ИВЛ – два пациента.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки зарегистрирован 41 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией в Казахстане, более 880 казахстанцев выздоровели от коронавируса за сутки.