12:21
16 Июня 2022 12:18
Лечение от коронавируса продолжают получать 169 казахстанцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 16 июня лечение от КВИ продолжают получать 169 человек (–124+ и 45 КВИ-), из них в стационарах находится – 32 пациента, на амбулаторном уровне – 132 пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – пять пациентов, на аппарате ИВЛ – один пациент.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 13 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, а восемь казахстанцев выздоровели от коронавируса.
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