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Лечение от коронавируса продолжают получать 16 тыс. 578 казахстанцев

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
7 Сентября 2022, 08:53
Лечение от коронавируса продолжают получать 16 тыс. 578 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 7 сентября лечение от КВИ продолжают получать 16 тыс. 578 человек (–16 297+ и 281 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Минздрава РК.

«Из них в стационарах находится 384 пациента, на амбулаторном уровне – 16 194 пациентa. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – шесть пациентов, на аппарате ИВЛ – пять пациентов», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 324 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 756 казахстанцев.


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