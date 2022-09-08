Лечение от коронавируса продолжают получать 16 тыс. 419 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 8 сентября лечение от КВИ продолжают получать 16 тыс. 419 человек (–16 159+ и 260 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Минздрава РК.

«Из них в стационарах находится 358 пациентов, на амбулаторном уровне – 16 061 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – 15 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – шесть пациентов, на аппарате ИВЛ – пять пациентов», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрирован 321 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.