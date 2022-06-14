14 Июня 2022 09:05

Лечение от коронавируса продолжают получать 153 казахстанца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На 14 июня лечение от КВИ продолжают получать 153 человека (–114+ и 39 КВИ-), из них в стационарах находится – 38 пациент, на амбулаторном уровне – 115 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии – восемь пациентов, на аппарате ИВЛ – три пациента.