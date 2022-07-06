6 Июля 2022 09:46

Лечение от коронавируса продолжают получать 1513 казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 6 июля, лечение от коронавирусной инфекции продолжают получать 1513 человек (1 465 КВИ+ и 48 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Республики Казахстан.

Из них в стационарах находится 263 пациента, на амбулаторном уровне – 1 250 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся в тяжелом состоянии 12 пациентов.