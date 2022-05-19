11:31
19 Мая 2022 10:50
Лечение от коронавируса продолжают получать 137 казахстанцев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 19 мая лечение от КВИ продолжают получать 137 человек (–84+ и 53 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В стационарах находятся 49 пациентов, на амбулаторном уровне – 88 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – девять пациентов, на аппарате ИВЛ – один пациент.
За прошедшие сутки зарегистрировано семь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровели девять человек.
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