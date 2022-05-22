22 Мая 2022 10:42

Лечение от коронавируса продолжают получать 135 человек в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из них в стационарах находятся 49 пациентов, на амбулаторном уровне – 86 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 7 пациентов,

на аппарате ИВЛ – 1 пациент.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.