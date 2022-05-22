10:42
22 Мая 2022 10:42
Лечение от коронавируса продолжают получать 135 человек в РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из них в стационарах находятся 49 пациентов, на амбулаторном уровне – 86 пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Межведомственной комиссии по нераспространению коронавируса в РК.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии – 7 пациентов,
на аппарате ИВЛ – 1 пациент.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 5 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
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