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    13:00, 15 Июнь 2021 | GMT +6

    Лечение от коронавируса получают меньше тысячи человек в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали о ситуации с коронавирусом в городе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За 14 июня зарегистрировано 65 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 52 случаев с симптомами и 7 - без симптомов. Выписано всего – 127, поступило – 26. Итого в инфекционных стационарах (1 730 коек) физически находится 724 человека. В отделениях реанимации и интенсивной терапии всего – 69 пациентов. На ИВЛ – 8, на неинвазивной ИВЛ – 25, High flow – занято 23 аппарата. На дому под наблюдением мобильных бригад ПМСП и Телемедицинского центра находится 1 075 пациентов, из которых 207 бессимптомных, 868 с легкой и 36 со средней степенью тяжести», - сообщили в пресс-службе Управления общественного здоровья Алматы.

    На 14 июня вакцину получили 345 465 человек. Из общего количества привитых, лица старше 60 лет составляют 35 972 человека.

    Функционирует 208 пунктов вакцинации в медицинских организациях, школах, на объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города (с возможностью увеличения до 250).

    Задействовано 307 прививочных бригад из 1256 человек.

    Остаток вакцины на сегодняшний день в городе – 35 880 доз первого компонента и 93 234 второго компонента.

    Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 757 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Алматы Минздрав РК
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