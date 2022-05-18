18 Мая 2022 11:25

Лечение от коронавируса на дому получают 93 казахстанца

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 18 мая лечение от КВИ продолжают получать 142 человека (–86+ и 56 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.

В стационарах находятся 49 пациентов, на амбулаторном уровне – 93 пациента.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – восемь пациентов, на аппарате ИВЛ – один пациент.