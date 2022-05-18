12:54
18 Мая 2022 11:25
Лечение от коронавируса на дому получают 93 казахстанца
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На 18 мая лечение от КВИ продолжают получать 142 человека (–86+ и 56 КВИ-), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению коронавируса.
В стационарах находятся 49 пациентов, на амбулаторном уровне – 93 пациента.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – восемь пациентов, на аппарате ИВЛ – один пациент.За прошедшие сутки зарегистрировано шесть новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели за последние сутки 10 человек.
Читайте также
Лента новостей
12:45
12:37
12:28
12:19
12:18
12:07
12:03
12:00
11:53
11:35
11:33
11:25
11:13
11:00
10:49
10:37
10:25
10:12
10:00