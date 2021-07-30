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Лечение одного больного коронавирусом обходится государству в 1 миллион тенге

30 Июля 2021 16:00
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Лечение одного больного коронавирусом обходится государству в 1 миллион тенге

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В связи с ростом заболеваемости КВИ в Костанайской области, врачи и эпидемиологи обратились к населению региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«Приходится констатировать, что продолжается рост заболеваемости КВИ. За вчерашний день было зарегистрировано 231 число заболевших. Идёт тенденция роста каждый день, - отмечает заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Юрий Севостьянов. - Прирост за эти сутки составил 1,1%. В основном люди сами обращаются в медучреждения, как только появляются первые признаки КВИ. За вчерашний день 83% заболевших - по самообращению».

Также, по информации Ю. Севостьянова, в ходе проведения противоэпидемиологических мероприятий выявлено 288 контактных лиц. Всего же с начала регистрации заболевания зарегистрировано свыше 20 тысяч заболевших.

«Хотелось бы обратиться к населению, чтобы они с пониманием отнеслись к той ситуации, которая складывается сейчас. Идёт рост заболеваемости. Поэтому проводятся определённые мероприятия и население должно с понимаем относиться к противоэпидемическим мероприятиям», - отметил он.

Мнение коллеги разделяет и заместитель руководителя управления здравоохранения области Анжела Бексултанова. По ее словам, недавно развернувшийся в городской больнице инфекционный стационар уже практически переполнен.

«В городской больнице в целом развёрнуто 280 коек, в которой уже сейчас лечатся около 200 человек, - отмечает она. - Уважаемые жители области! Стоимость одного пролеченного случая обходится государству в 1 миллион тенге. Я бы хотела, чтобы население задумалось, что ситуация действительно неблагополучная. Поэтому прошу вас активно участвовать в профилактической вакцинации против коронавирусной инфекции».

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Костанайской области вакцину получили более 239 тысяч человек, это более 47% населения региона.


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#Костанайская область   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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