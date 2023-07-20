Лечение наркозависимых метадоном не говорит о легализации его употребления – Минздрав

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В социальных сетях активно обсуждался метод лечения наркозависимых метадоном. В Министерстве здравоохранения также заявляли, что с 2024 года данный препарат будут закупать за счет народных средств, то есть планируется переход на государственное лекарственное обеспечение. В ответе на запрос МИА «Казинформ» в ведомстве объяснили, почему данный препарат применяется при лечении наркозависимых людей.



«Поддерживающая терапия агонистами опиоидов (ПТАО) – метод лечения опиоидной зависимости, рекомендованный Всемирной организацией здравоохранения, при котором пациенты принимают лекарственные препараты для купирования синдрома отмены и возможности нормализации психоэмоционального и физического состояния.

С начала реализации ПТАО в Казахстане, одним из критериев включения в программу было наличие ВИЧ-инфекции у пациента, что препятствовало получению терапии неинфицированным пациентам и они продолжали находиться в ключевой группе риска по передаче ВИЧ.

Критерии для включения в ПТАО и медико-социальная помощь регламентированы стандартом организации оказания медико-социальной помощи в области психического здоровья населению Республики Казахстан. В целом с момента открытия кабинетов ПТАО 1594 пациента получили поддерживающую терапию Метадоном. Среднее пребывание на терапии составляет 703 дня (около 2-х лет)», - ответили в Министерстве здравоохранения на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

Длительность пребывания пациентов на ПТАО возможна до 7-9 и более лет. Из 1594 участников ПТАО 286 женщин. Большинство пациентов старше 35 лет, средний возраст 43 года.

«Среди 1594 пациентов в 60% (956 человек) случаев выявлены гепатиты С или В, и всем пациентам проведена соответствующая терапия в рамках ГОБМП. В анамнезе перенесли туберкулез 17 % (271 человек) пациентов, которым ежегодно проводится флюорография органов грудной клетки. У 28% (446 человек) пациентов установлен положительный ВИЧ статус, они принимают антиретровирусную терапию в рамках ГОБМП. Данные сопутствующие заболевания нередко одновременно встречаются у одного и того же пациента, что свидетельствует о высокой уязвимости пациентов с опиоидной зависимостью. На сегодня ПТАО получают 468 пациентов, из них более 56% являются работающими гражданами и участвующими в социальной жизни общества. Как итог, поддерживающая терапия агонистами опиоидов является потенциально выгодной стратегией с точки зрения перспективы для общества, учитывая снижение криминальной активности и рисков инфицирования ВИЧ», - отметили в Министерстве здравоохранения.

В период 2008-2022 годы закуп метадона осуществлялся за счет средств Глобального фонда. В Минздраве добавили, что для обеспечения пациентов, находящихся на ПТАО, с 2024 планируется переход на государственное лекарственное обеспечение.

В ведомстве добавили, что данная терапия проводится в соответствии с международными рекомендациями и законодательством РК, и не относится к вопросам легализации или декриминализации употребления запрещенных наркотических веществ.