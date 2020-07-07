Лечение коронавируса, пневмонии: куда могут позвонить актюбинцы

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Свыше 700 актюбинцев обратились за сутки в специализированный колл-центр по вопросам коронавирусной инфекции и пневмонии, который открылся при Западно-Казахстанском медицинском университете имени Марата Оспанова, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Колл-центр с возможностью телемедицины заработал на базе медуниверситета с 5 июля.

В режиме 24/7 высококвалифицированные врачи и профессорско-преподавательский состав медицинского университета - эпидемиологи, педиатры, терапевты, хирурги, кардиологи - консультируют актюбинцев по вопросам лечения и профилактики КВИ и пневмонии по телефону, а также делают назначение посредством видеозвонка через мессенджер WhatsApp.

За сутки по телефону были проконсультированы свыше 500 человек, ещё 200 актюбинцам даны необходимые рекомендации и сделаны назначения.

Контактные телефоны центра:

87710684944 (круглосуточно)

87710687387 (круглосуточно)

87710684945 (круглосуточно)

87710687351 (09:00-21:00)

87710687353 (09:00-21:00)

87710687424 (09:00-21:00)

87710687385 (09:00-21:00)

Напомним, 29 июня 2020 года на совещании по мерам противодействия распространению коронавирусной инфекции Глава государства Касым-Жомарт Токаев особо отметил важность проводимой информационной работы государственных органов в борьбе с коронавирусом. По его словам, на первом этапе эта работа была организована неплохо, однако в последнее время складывается ощущение, что госорганы запустили эту работу.

«Акимы, министры фактически закрылись от простого народа – не реагируют вовремя на жалобы и обращения граждан, в то время как многие люди уже впадают в отчаяние, не зная к кому обращаться. Из почти 40 тысяч вопросов, которые поступили на сайт www.coronavirus2020.kz, на данный момент даны ответы только на треть. В результате подобного отношения мы получаем новый всплеск инфодемии, поток откровенных фейков и дезинформации, которые еще сильнее осложняют нашу работу», - сказал Глава государства.

Касым-Жомарт Токаев поручил кардинально пересмотреть подходы в информационной работе, наладить регулярные брифинги ответственных лиц и обеспечить население прямой и качественной информацией по алгоритму действий в случае заболевания.