Лечение казахстанцев в больницах раскритиковала глава Минздрава

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова раскритиковала действующие в Казахстане программу управления заболеваниями, скрининговые исследования, консультации и назначения врачей, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Охват пациентов программой управления заболеваниями носит, к сожалению, формальный характер. Касательно скрининговых исследований — следует признать, что доля выявляемости патологий остается низкой. Также отмечается необоснованное перепотребление консультативно-диагностических, лабораторных и других услуг. Этому в немалой мере способствуют действующие стандарты, клинические протоколы и неэффективные методы оплаты услуг. Имеется основание полагать о наличии навязанных необоснованных услуг, — сказала она на расширенном заседании коллегии ведомства.

Серьезную обеспокоенность, по словам главы Минздрава, вызывает увеличение затрат на амбулаторное лекарственное обеспечение, которое за последние годы увеличилось в несколько раз. При этом пациенты по 41 нозологии обеспечиваются только на 50%. Не снижается уровень госпитализации пациентов, получающих амбулаторное лекарственное обеспечение.

Наблюдается рост расходов на госпитализацию в 2,4 раза при одновременном росте стационар-замещающих технологий в 2 раза.

— Анализ структуры госпитализации выявил высокую долю госпитализации по заболеваниям, поддающимся лечению на амбулаторном уровне. Стационары финансируются в основном по клинико-затратным группам, при этом среди них имеются убыточные, что побуждает медорганизации менять профиль коек на более прибыльные. И осмысленного управления этим процессом, к сожалению, ни со стороны Министерства здравоохранения, стратегического закупщика или управлений здравоохранения не наблюдается, — заключила Акмарал Альназарова.

В связи с этим, как отметила министр, планируется пересмотреть маршруты пациентов и разработать план комплексных мер по дальнейшему развитию и укреплению первичной медико-санитарной помощи. Вместе с тем будут пересмотрены подходы и определены приоритетные направления скрининговых исследований.

Кроме того, в план срочных мероприятий включен анализ структуры лабораторных услуг и в целом актуализация перечня консультативно-диагностических услуг с учетом пересмотра тарифов.

Ранее сообщалось, что некоторые медуслуги станут дороже для казахстанцев из-за высокой кредиторской задолженности медорганизаций.

Со следующего года государство начнет покрывать медстраховку казахстанцам с критическим уровнем благосостояния.