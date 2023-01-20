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Лечебно-диагностическую процедуру для Нурсултана Назарбаева провели бесплатно

20 Января 2023, 16:42
Лечебно-диагностическую процедуру для Нурсултана Назарбаева провели бесплатно

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Лечебно-диагностическую процедуру для Нурсултана Назарбаева провели бесплатно. Об этом сообщил директор по хирургии НАО «Национальный научный кардиохирургический центр» Юрия Пя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Нурсултан Назарбаев является пациентом клиники как гражданин Казахстана. А вы знаете, что каждый гражданин Казахстана может получить медицинскую помощь в рамках ОСМС. Процедура была бесплатной. Эти процедуры покрываются из бюджета, и ни один гражданин Казахстана не платит за эти операции. Такая операция стоит жизни, и она не измеряется деньгами», - сказал Юрия Пя, отвечая на вопросы журналистов.

«Я, как врач, отношусь к пациенту как к самому близкому человеку. Как бы я не запланировал то или иное лечение, ту или иную диагностику. Я всегда волнуюсь, всегда переживаю за каждого пациента, потому что каждый человек доверяет свои здоровье и жизнь. Важно не выйти за рамки своих возможностей», - считает Юрий Пя.

Ранее пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай сообщил, что Первый Президент перенес операцию на сердце.

Позже Юрий Пя рассказал, как себя чувствует Нурсултан Назарбаев.


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